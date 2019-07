Nach jüngsten Streikdrohungen gibt es nun einenkleinen Lichtblick im Streit um die Kollektivverträge in derLuftfahrtbranche: Denn der erste Termin für einen "Krisengipfel"zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten der in Wien stationiertenFluglinien - also AUA, Eurowings, Level und Lauda - steht. Als Datumwurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...