Scout24, Springer und jetzt Osram: Schon zum dritten Mal seit Jahresbeginn haben Private-Equity-Investoren ein Übernahmeangebot für einen börsennotierten Großkonzern lanciert – kein Zufall, wie Erik Hummitzsch, Private-Equity- und M&A-Experte von PwC, beierklärt: „Weltweit haben Public to Privates stark zugenommen. Ich rechne damit, dass wir auch in Deutschland im weiteren Jahresverlauf noch weitere solcher Deals sehen werden.“ Welche Unternehmen gerade besonders stark das Interesse von Private-Equity-Häusern wecken, was die Erfolgsfaktoren dieser Deals sind und ob P2Ps vielleicht sogar für Mittelstandsfonds interessant sein könnten – die Antworten hier bei