Bald heißt es wieder "O'Zopft is!". Die Wiesn-Zeit steht vor der Tür und somit auch die Frage nach der perfekten Flechtfrisur. Denn auf dem größten Volksfest der Welt sind trendige Flecht-Looks das absolute Must-have. Pantene Pro-V hat schon mal vorgeflochten und für Markenbotschafterin Palina Rojinski sowie Influencerinnen Luana und Serlina jeweils passende Flechtfrisuren für ihre verschiedenen Haartypen kreiert. Die wunderschönen Pantene Pro-V Flechtlooks sind mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen perfekt zum Nachstylen zu Hause geeignet und zusammen mit der besten Freundin macht es noch mehr Spaß!

Sichtbar gesundes, glänzendes Haar ist die Grundvoraussetzung für jeden schönen Flechtzopf, denn abstehende, splissige Härchen lassen selbst den aufwendigsten Look nur halb so gut aussehen. Entscheidend ist daher die richtige Pflege bestehend aus Shampoo und Pflegespülung einer Pflegeserie, abgestimmt auf den jeweiligen Haartyp! Pantene Pro-V Markenbotschafterin Palina Rojinksi ist ein Fan der Repair Care Pflegeserie und schwört für ihren Waterfall Braid auf ihre bewährte Wunderwaffe gegen Stylingschäden die 3 Minute Miracle Pflegespülung! Palina ist begeistert: "Sie gleicht Haarschäden der letzten drei Monate* aus und lässt mein Haar strahlen!"

Dickes und strapaziertes Haar braucht ein bisschen mehr Pflege, um zu glänzen. Influencerin Luana Silva kennt das nur zu gut und gönnt ihrem Haar daher mindestens einmal pro Woche eine Extraportion Pflege mit der Pantene Pro-V 1 Minute Wunder-Ampulle: "Ich liebe diese kleinen Ampullen einfach! Sie reparieren Haarschäden aus sechs Monaten in nur einer Minute* und machen mein Haar supergeschmeidig! Es fühlt sich toll an und sieht in meinem seitlichen Fischgrätenzopf einfach super aus."

Feines Haar, wie das von Influencerin und Model Serlina Hohmann, neigt dazu, platt herunterzuhängen. Die neue Pantene Pro-V Volume+ Repair Pflegeserie, die speziell für feines und strapaziertes Haar entwickelt wurde, bietet Serlinas Haar nicht nur Volumen, sondern zusätzlich Pflege: "Jetzt muss ich keine Kompromisse mehr eingehen, sondern kann beides haben: Meine Haare sind voluminös UND gepflegt. Sie sehen kräftig und glänzend aus und ich finde, das sieht man auch gerade bei meiner schönen Flechtkrone!"

Do it yourself: Die wunderschönen Flechtlooks 2019 von Pantene Pro-V sind mit einfachen Step-by-Step-Anleitungen und gegebenenfalls ein wenig Hilfe der besten Freundin einfach zu Hause nachzustylen.

Volume+ Repair Pflegeserie Pantene Pro-V Shampoo Volume+ Repair 250 ml, UVP**: 3,95 Pantene Pro-V Pflegespülung Volume+ Repair 160 ml, UVP**: 3,95 Pantene Pro-V Schaumpflegespülung Volume+ Repair 180 ml, UVP**: 3,95 Repair Care Pflegeserie Pantene Pro-V Repair Care Shampoo 300 ml, UVP**: 2,95 Pantene Pro-V Repair Care 3 Minute Miracle Pflegespülung 150 ml, UVP**: 2,95 Pantene Pro-V 1 Minute Wunder-Ampulle 15 ml, UVP**: 1,99

