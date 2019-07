Net Asset Value per 30. Juni 2019 EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen Net Asset Value per 30. Juni 2019 08.07.2019 / 18:05 NEWS RELEASE Zug, 08. Juli 2019 Net Asset Value per 30. Juni 2019 Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 30. Juni 2019 EUR 85.35 (CHF 94.78). Dies entspricht einer negativen Veränderung von 0.4% in EUR und von 1.4% in CHF seit dem 31. Mai 2019. Obwohl die Portfolioentwicklung von PEH im Juni in Originalwährung positiv war, wurde die Wertentwicklung durch die Abschwächung des US-Dollar gegenüber dem Euro um mehr als 2% und den stärker notierenden Schweizer Franken negativ beeinflusst, was zu einer negativen Wertentwicklung in EUR bzw. CHF führte. Das PEH-Portfolio verzeichnete im Juni die grössten Ausschüttungen von Mid Europa Partners IV aus dem Verkauf vom Bambi, einem führenden serbischen Süsswarenhersteller, an Coca-Cola HBC, und Highland Europe I aus der teilweisen Veräusserung von GetYourGuide, einer der grössten Internetplattformen für weltweite Reiseaktivitäten mit Attraktionen, Touren und Aktivitäten in 1'680 verschiedenen Reisezielen. Im Juni vergab PEH zwei neue Kapitalzusagen: EUR 4.0 Mio. an Medicxi III, verwaltet von Medicxi Ventures, einem Venture Capital lnvestor im Life-Science Bereich mit Schwerpunkt auf Investitionen in Früh- und Spätstadien in Europa, Israel und den USA; sowie USD 5.0 Mio. an Warburg Pincus China - South East Asia II mit Fokus auf wachstumsorientierte Investitionen in Venture-Capital Transaktionen, Buyouts, Rekapitalisierungen und andere Sondersituationen in China und Südostasien. Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,604,461 per 30. Juni 2019 (31. Mai 2019: 2,605,077). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GPTRQPSDEW Dokumenttitel: PEH NAV June 2019 Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Private Equity Holding AG Gotthardstr. 28 6302 Zug Schweiz ISIN: CH0006089921 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 838007 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 838007 08.07.2019 ISIN CH0006089921 AXC0190 2019-07-08/18:05