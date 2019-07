ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Die politische Großwetterlage bremste den Markt, wie Händler unter Verweis auf den Streit um das iranische Atomprogramm und den Handelskonflikt USA-China sagten. Anleger setzten vor diesem Hintergrund auf defensive Werte, was ein Abrutschen des SMI in negatives Terrain verhinderte.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.994 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 46,71 (zuvor: 59,5) Millionen Aktien.

Die schwergewichtete Aktie des Pharmakonzerns Roche belastete den SMI nachrichtenlos mit einem Minus von 0,9 Prozent. Besser hielten sich Novartis, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel auf 89 von 85 Franken erhöht und die Einstufung Hold bekräftigt hatte. Die Titel schlossen 0,5 Prozent höher.

Der Kurs des defensiven Schwergewichts Nestle verbuchte derweil ein Plus von 1,3 Prozent.

Verkauft wurden Aktien von Banken. Sie hatten anfangs noch von der Aussicht auf vorläufig stabile US-Zinsen profitiert, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag überraschend stark ausgefallen waren und somit der US-Notenbank ein Argument gegen eine baldige Zinssenkung geliefert hatten. In Europa dürften die Zinsen jedoch noch längere Zeit niedrig bleiben oder gar weiter sinken. An den Anleihemärkten kamen die Renditen, die sich am Freitag etwas erholt hatten, zu Wochenbeginn wieder zurück. Credit Suisse schlossen 1,1 Prozent niedriger. UBS verloren 0,5 Prozent.

Negativ reagierte die Aktie von Julius Bär auf die Ernennung Philipp Rickenbachers zum neuen CEO der Bank. Der Kurs fiel um 4,9 Prozent. Rickenbacher ist derzeit Head of Intermediaries & Global Custody bei Julius Bär. Viele Anleger hätten wohl erwartet, dass der Verwaltungsrat der Bank sich für einen externen Kandidaten entscheiden werde, kommentierten die Analysten von Vontobel die Kursreaktion.

Die Aktie des Zementherstellers Lafargeholcim stieg um 0,1 Prozent. Barclays hatte die Titel auf Equalweight von Underweight hochgestuft.

