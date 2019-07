Bremen (ots) - Für das Testspiel gegen den FC Everton, am Samstag, 03.08.2019, um 15.00 Uhr im Rahmen des "Tach der Fans" bittet der SV Werder Bremen um Akkreditierung bis Montag, 22.07.2019. Bitte senden Sie das ausgefüllte DFL-Formular per E-Mail an medien@werder.de oder per Fax an: 0421-434591530. Das Formular finden Sie unter folgendem Link: https://www.werder.de/der-svw/medienservice/akkreditierung/ Ansprechpartnerin für Akkreditierungen beim SV Werder Bremen: Marita Hanke Franz-Böhmert-Str. 1c 28209 Bremen medien@werder.de 0421-434591300



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590