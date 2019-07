Zurückhaltender Wochenstart im DAX, thyssenkrupp im Aufwind

Nachdem am Freitag die unerwartet positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten die Stimmung an den Aktienmärkten belasteten, fehlten zum Wochenstart positive Nachrichten, so dass DAX & Co. angesichts einer möglicherweise ausfallenden US-Zinssenkung kaum von der Stelle kamen.

Das war heute los. Im Blick standen zum Wochenstart zwei Konjunkturdaten. Die reale Produktion im Produzierenden Gewerbe in Deutschland lag nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Mai 2019 um 0,3 Prozent höher als im Vormonat. Die Industrieproduktion ist im Mai 2019 sogar um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Zudem wurden im Mai 2019 von Deutschland Waren im Wert von 113,9 Mrd. Euro exportiert und Waren im Wert von 93,4 Mrd. Euro importiert. Somit waren die deutschen Exporte im Mai 2019 um 4,5 Prozent und die Importe um 4,9 Prozent höher als im Mai 2018. Gegenüber dem April 2019 ergibt sich ein Anstieg der Exporte um 1,1 Prozent, während die Importe im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zurückgingen. Der DAX konnte sich angesichts fehlender Impulse kaum von der Stelle bewegen.

