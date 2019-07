Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach der Veröffentlichung neuer Marktschätzungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Nachdem sich der Konzern in den letzten Wochen vorsichtig geäußert habe, hätten die Experten nun vor allem ihre Erwartungen an das Chemie- und Agrargeschäft zurückgeschraubt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Nunmehr werde am Markt bereits erwartet, dass BASF eine Gewinnwarnung aussprechen dürfte. Für Udeshi ergäbe sich dann eine Kaufgelegenheit, zumal sich die Gewinne 2020 wieder solide entwickeln sollten./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 12:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 12:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-07-08/19:58

ISIN: DE000BASF111