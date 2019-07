Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutz nach Aussagen des Chefs Frank Hiller zur Nachfrage nach Dieselmotoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Nachrichten aus dem Maschinen- und Anlagenbau sei dies keine Überraschung, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings hätten Aussagen des Unternehmens von Anfang Mai noch optimistischer geklungen. Er habe aber keinen Grund, an seinen Schätzungen für 2019 etwas zu ändern./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 18:15 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 18:15 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-07-08/20:09

ISIN: DE0006305006