Halle (ots) - Nötig sind humanitäre Korridore nach Europa. Unabweisbar ist die Wiederaufnahme einer EU-Rettungsmission, egal ob sie "Sophia" oder anders heißt. Beides wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn der EU nicht endlich gelingt, woran sie bislang scheiterte - eine gerechte Verteilung der in Not Geratenen. Natürlich existiert die Gefahr eines Pull-Faktors. Je aussichtsreicher es für Flüchtlinge erscheint, sich auf die Boote zu setzen, desto eher werden manche bereit sein, es zu tun. Doch das spricht eher für deren Elend. Und es ist nicht akzeptabel zu sagen: Weil es einen Pull-Faktor geben könnte, lassen wir die Humanität sausen. Man kann Grundwerte nicht einfach verrechnen.



