TLG Immobilien verfügt über ein größeres Vermögen als gedacht. Die vorläufige Bewertung des bestehenden Immobilienportfolios habe zu einem positiven Bewertungsergebnis von rund 400 Millionen Euro geführt, teilte das Unternehmen am Montagabend in Berlin mit. Das Bewertungsergebnis sei durch den externen Gutachter bestätigt worden. Anleger zeigten sich erfreut, der TLG-Kurs legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um fast vier Prozent zu.

Die Wertveränderung ergebe sich zu mehr als 90 Prozent aus in Berlin gelegenen Immobilien, hieß es in der Mitteilung weiter. Sie beruhe jeweils rund zur Hälfte aus Investitionsprojekten im eigenen Bestand und aus einem Anstieg der Marktmieten hauptsächlich in Berlin.

Aufgrund der Neubewertung werde der Wert des Immobilienportfolios unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen im ersten Halbjahr 2019 von rund 4,1 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2018 auf rund 4,6 Milliarden Euro steigen. Die für die Branche wichtige Kennzahl Epra Net Asset Value per 31. März 2019 liege damit unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung vom 26. Juni 2019 (220 Mio Euro) und der am 24. Mai 2019 erfolgten Dividendenausschüttung (94 Mio Euro) bei rund 3,3 Milliarden Euro. An der Börse wir das Unternehmen derzeit mit knapp 3 Milliarden Euro bewertet./he/bek

ISIN DE000A12B8Z4

