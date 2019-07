(Meldung mit Zahlen zu Basel im zweit- und drittletztem Absatz ergänzt) Zürich/Basel (awp/sda) - Klimaaktivisten haben am Montagmorgen in Zürich und Basel gegen die Grossbanken Credit Suisse und UBS protestiert. Sie errichteten Sitzblockaden und versperrten den Zugang teils mit Velos und Pflanzenkübeln. In Zürich verhaftete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...