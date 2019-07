Die Lynas Corp. ist ein in Australien beheimateter Hersteller Seltener Erden. Das Unternehmen betreibt das Bergwerk Mount Welt in Western Australia, das als eines der hochgradigsten Seltener-Erden-Minen der Welt gilt. Daneben unterhält Lynas eine Aufbereitungsanlage im malaysischen Kuantan. Die Aktie ist an der Australian Security Exchange gelistet, kann aber auch an den hiesigen Börsenplätzen gehandelt werden. Schaut man sich die Performance in den vergangenen Jahren an, stellt man fest, dass sich ... (Alexander Hirschler)

