Der Grillhersteller Weber will das gute Geschäftsumfeld nutzen und an die Börse gehen. Das kommt jetzt auf Anleger zu.? Weber nutzt die starke Geschäftsentwicklung für ein IPO ? Zwei Aktienklassen mit unterschiedlichen Stimmrechten? Kann Weber auch nach Corona noch wachsen?Der US-Grillhersteller Weber nutzt die Gunst der Stunde: Nachdem das Unternehmen als Corona-Profiteur zuletzt eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnen könnte, geht man nun mit einem Börsenlisting an der NYSE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...