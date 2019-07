"Badische Neueste Nachrichten' zu Fridays for Future/Köln:

"Der G20-Gipfel wäre am Programmpunkt Klimaschutz beinahe gescheitert, weil US-Präsident Donald Trump sich weigerte, Zugeständnisse zu machen. In Deutschland liefern sich die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD ein Tauziehen um die Frage, wie eine faire CO2-Bepreisung aussehen könnte. Und "Fridays for Future" streiken weiter. Es bleibt zu hoffen, dass sie den Mut nicht verlieren angesichts der Tatsache, dass ihre Forderungen - zum Beispiel die nach einem Kohleausstieg bis 2030 - bislang nicht gehört wurden. Denn um es den "Blockierern" beim Klimaschutz schwer zu machen, braucht es nicht nur eine starke Grünen-Fraktion in den Parlamenten, sondern auch eine starke Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit haben die "Fridays-for-Future"-Aktivisten erreicht."/yyzz/DP/he

AXC0005 2019-07-09/05:35