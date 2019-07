SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. im ersten Halbjahr 2019 weiterhin auf Wachstumskurs: Konzernumsatz steigt um 32% auf EUR 338 Millionen DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. im ersten Halbjahr 2019 weiterhin auf Wachstumskurs: Konzernumsatz steigt um 32% auf EUR 338 Millionen 09.07.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. SHOP APOTHEKE EUROPE im ersten Halbjahr 2019 weiterhin auf Wachstumskurs: Konzernumsatz steigt um 32% auf EUR 338 Millionen * Umsatz im DACH-Segment steigt um +27% auf EUR 298 Mio. * Internationaler Umsatz legt um +83% auf EUR 40 Mio. zu. * Anzahl aktiver Kunden steigt um 50% auf 4,2 Mio. * Prognose für Gesamtjahr 2019 bestätigt. * Elektronisches Rezept wurde in Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Venlo, 9. Juli 2019. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, hat das hohe Wachstumstempo des Jahresstarts nach vorläufigen Berechnungen fortgesetzt. Auf Konzernebene steigerte das Unternehmen den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 32% auf rund EUR 338 Mio., nach EUR 257 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Anzahl aktiver Kunden stieg im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 50% von 2,8 Mio. auf 4,2 Mio. Für das Gesamtjahr bestätigt der Vorstand seine Prognose, die einen Umsatzzuwachs um rund 30% auf ca. EUR 700 Mio. vorsieht. Sowohl national als auch international verzeichnete SHOP APOTHEKE EUROPE ein starkes organisches Wachstum. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) stiegen die Erlöse von EUR 235 Mio. im ersten Halbjahr 2018 auf EUR 298 Mio. im ersten Halbjahr 2019. Dies entspricht einem Zuwachs um 27%. Im Segment International, das die Aktivitäten in den Ländern Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien und Italien umfasst, steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE das Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2019 um 83% auf EUR 40 Mio. nach EUR 22 Mio. im entsprechenden Berichtszeitraum des Vorjahres. Für das Gesamtjahr 2019 bestätigt der Vorstand seine Prognose, die eine Beschleunigung des organischen Wachstums auf ca. 30% (2018: 25%) vorsieht. Dies entspricht einer Steigerung des Konzernumsatzes auf rund EUR 700 Mio. (2018: EUR 540 Mio.). Für die Zukunft erwartet SHOP APOTHEKE EUROPE Impulse aus der Einführung des elektronischen Rezepts. Das entsprechende "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung" (GSAV) wurde am 6. Juni 2019 durch den Bundestag beschlossen und am 28. Juni 2019 durch den Bundesrat gebilligt. Es soll voraussichtlich noch im Juli 2019 ratifiziert werden. SHOP APOTHEKE EUROPE veröffentlicht den vollständigen Halbjahresbericht 2019 wie geplant am 14. August 2019. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,2 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. PRESSEKONTAKTE. 