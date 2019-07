Weil die Prämien hoch sind, wollen viele Versicherte raus aus der privaten Krankenversicherung. Auf offiziellem Wege ist das vor allem im Alter kaum möglich, doch es gibt Auswege. Einer führt über die Schweiz.

André Gentner* nutzte einen Trick, um jeden Monat 299 Euro zu sparen. Seit Ende März ist er im Ruhestand, im April hätte er die erste Rente bekommen sollen. Doch er hatte ein Problem: Seine private Krankenversicherung (PKV) kostet ihn 724 Euro monatlich - mehr als er als Rentner bezahlen kann. Er wollte in die günstigere gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wechseln, doch formell war das unmöglich: Mit 65 Jahren ist Gentner zu alt. So verschob er seinen Rentenbeginn um einen Monat, verzichtete im April auf jegliches Einkommen. Deshalb konnte er sich beitragsfrei bei seiner Ehefrau mitversichern, die in der GKV ist. Gentner blieb. Mittlerweile bezieht er seine gesetzliche Rente und zahlt nur 425 Euro im Monat für seine Krankenversicherung.

Gentner macht damit vor, wie der Wechsel in die GKV gelingt. Viele ältere PKV-Versicherte, deren Beiträge mit zunehmendem Alter stark anziehen, träumen davon. Zwar trifft das nicht alle gleichermaßen. Anders als in der GKV passen die privaten Krankenversicherer ihre Beiträge in sehr unterschiedlichem Maße an. Laut Bundesregierung erhöhten sie 2016 die Prämien in angepassten Tarifen um durchschnittlich 4,4 Prozent (siehe Grafik unten), die Bandbreite reichte dabei von minus 0,4 bis plus 8,2 Prozent. Denn anders als gesetzliche Kassen, die einen Durchschnittsbeitrag für alle Mitglieder kalkulieren, berechnen private Krankenversicherer ihre Prämie nur für die Versicherten eines Tarifs. Sind in einem Tarif viele Kranke, kann die Prämie stark steigen, um bis zu 30 Prozent im Jahr. Klar, dass Versicherte dann Fluchtgedanken hegen. Ihr Sehnsuchtsort: die GKV.

Dort häufen sich die Anfragen von älteren PKV-Mitgliedern. "Bei uns laufen jede Woche Dutzende Briefe auf", sagt Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse. Viele der Absender empfangen die Kassen mit offenen Armen. Allein zur Barmer kamen im vergangenen Jahr 15.800 PKV-Flüchtlinge. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Arbeitnehmer und Selbstständigen in der privaten Krankenversicherung: seit 2011 um sieben Prozent.

Doch nicht jeder, der von den privaten zu den gesetzlichen Kassen wechseln will, darf dies auch. Wer bereits 55 Jahre oder älter ist, hat regulär wenig Chancen. Gerade diese Altersgruppe jedoch leidet besonders unter stark steigenden PKV-Prämien. Für diese Fälle hat sich inzwischen ein eigener Beratungsmarkt gebildet, auf dem mehr oder weniger seriöse Dienstleister Hilfe anbieten. Welche Option sich überhaupt bietet, hängt neben dem Alter vom persönlichen Hintergrund ab: Für Arbeitnehmer, Familien, Selbstständige oder Senioren gibt es unterschiedliche Lösungen. Die WirtschaftsWoche hat die Vor- und Nachteile geprüft.

1. Senioren: Ins Ausland ziehen

Der letzte Schrei bei PKV-Flüchtlingen ist das sogenannte EU-Modell. Das funktioniert so: Privat versicherte deutsche Arbeitnehmer ziehen in ein Nachbarland oder nehmen dort einen Job an. Nach zwölf Monaten können sie mit dem Nachweis der ausländischen Krankenkasse zurück zu einer deutschen Kasse wechseln. Dieses Modell lässt sich allerdings nur in einigen ausgewählten europäischen Ländern umsetzen. Dazu gehören beispielsweise die Schweiz, Schweden und die Niederlande.

Das Bürogebäude im Dellaertweg 1 im niederländischen Leiden sieht aus wie ein Stapel bunter Würfel, den jemand mit einer Stange in den Boden gerammt hat. In dem außergewöhnlichen Gebäude sitzt die Krankenkasse Zilveren Kruis. Sie versichert in erster Linie Niederländer, aber auch immer mehr Deutsche, die ihren Wohnsitz ins Nachbarland verlegen oder dort arbeiten.Vor allem Grenzgänger ab 55 Jahren nutzen die niederländischen Krankenkassen als Weg zurück zur deutschen GKV. Die Zilveren Kruis und andere niederländische Kassen händigen für die Zwischenzeit eine Versichertenkarte aus, mit der man auch in Deutschland zum Arzt kann. Allerdings zahlen sie nur, was zum niederländischen Basispaket gehört. Zudem muss der Versicherte in Vorkasse gehen.Für Selbstständige ist der Weg ins Ausland steiniger als für Angestellte. Sie müssen sich in der Regel dort anstellen lassen, nur so erfüllen sie die Bedingungen ...

