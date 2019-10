Coburg (ots) - Die HUK-COBURG Krankenversicherung bietet drei neue Zahnzusatztarife für gesetzlich Versicherte an. Die Leistungen der neuen Tarife können ohne Wartezeit, direkt nach Versicherungsbeginn in Anspruch genommen werden. Zudem sind die Tarife ZZ Pro und ZZ Pro90 ohne Gesundheitsfragen abschließbar. Rechnungen können mittels einer App digital eingereicht werden. Die drei Tarife unterscheiden sich vor allem bei den Leistungen für Zahnersatz und Kieferorthopädie.



Der Tarif ZZ Pro eignet sich besonders für Jugendliche und junge Erwachsene. Er schließt kieferorthopädische Leistungen mit ein, die nicht zum Leistungskatalog der in gesetzlichen Krankenkassen gehören. Darüber hinaus werden verschiedene Behandlungsarten wie z.B. Parodontosebehandlungen oder Kunststofffüllungen jährlich mit bis zu 200 Euro bezuschusst. Für Professionelle Zahnreinigung und Fissurenversiegelung stehen jährlich 100 Euro zur Verfügung. Neu im Leistungsversprechen sind auch moderne schmerzstillende Verfahren wie beispielsweise Akupunktur, Hypnose, Vollnarkose, Lachgassedierung und Dämmerschlaf. Dafür werden bis zu 200 Euro jährlich erstattet. Beim Zahnersatz gilt: Auf den Festbetrag, der einem gesetzlich Versicherten zusteht, legt die HUK-COBURG Krankenversicherung noch einmal dieselbe Summe drauf.



Der Tarif ZZ Pro 90 stockt die GKV-Leistung für Zahnersatz und Implantate so auf, dass dem gesetzlich Versicherten insgesamt 90 Prozent der Kosten erstattet werden. Eine Begrenzung der Anzahl für Implantate oder Verblendungen gibt es nicht. Auch dieser Tarif sichert Zahnbehandlungsmaßnahmen, schmerzstillende Verfahren und eine professionelle Zahnreinigung mit je 200 Euro pro Jahr ab. Darüber hinaus sind kieferorthopädische Leistungen für Erwachsene in Folge eines Unfalls eingeschlossen.



Die Premiumvariante ZZ Pro100 richtet sich an Kunden mit höchsten Ansprüchen. In diesem Tarif werden die zuvor beschriebenen Leistungen für Zahnbehandlung, Zahnersatz und Prophylaxe jeweils zu 100 % übernommen.



Die neuen Zahnzusatz-Tarife verbinden starke Leistungen mit einem attraktiven Preis. So kostet Tarif ZZ Pro für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jahren 14 Euro pro Monat; ab 26 Jahren 18,50 Euro. Der Tarif ZZ Pro90 liegt monatlich bei 21,50 Euro im Alter von 21 bis 55 Jahren, die Premiumvariante im gleichen Alter bei 39,50 Euro.



