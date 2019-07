Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einem behaupteten Start, teils auch Gewinnen, überwiegen im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten am Dienstag rote Vorzeichen. Die Börsen folgen damit den negativen US-Vorgaben. Weiter sprechen Marktbeobachter von einer Mischung aus Gewinnmitnahmen und gedämpften Zinssenkungshoffnungen, ausgelöst von besser als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Zunehmend rücke der halbjährliche Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Senat am Mittwoch in den Blick und sorge zunächst für Kaufzurückhaltung.

Der Nikkei-Index hält sich noch am besten. Mit 21.530 Punkten liegt er nur minimal im Minus, hatte aber vorher auch schon rund ein halbes Prozent im Plus gelegen. In Sydney geht es um 0,2 Prozent nach unten, am meisten verlieren die Indizes in China mit bis zu 0,8 Prozent. Nichts Neues gibt es von den Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits.

Dem Markt fehlten derzeit auch frische Impulse, heißt es im Handel. Mit Blick auf die beginnende Quartalsberichtssaison gelte die Aufmerksamkeit den Auswirkungen des US-chinesischen Handelsstreits auf die Unternehmensergebnisse.

Geely-Gewinnwarnung mit 5-Prozent-Minus quittiert

Unter den Einzelwerten verlieren Geely in Hongkong gut 5 Prozent, nachdem der Autobauer für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang um 40 Prozent angekündigt hat. Dongfeng Motor kommen um gut 2 Prozent zurück.

In Sydney steigt der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue um gut 1 Prozent, während am Terminmarkt in China die Eisenerzpreise kräftig zulegen. Am Freitag hatten die Preise noch stark unter Druck gestanden, nachdem Stahlhersteller in China eine Untersuchung des übergeordnet starken Preisanstiegs bei Eisenerz gefordert hatten. Die Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto verteuern sich in ähnlicher Größenordnung wie Fortescue.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.658,20 -0,21% +17,92% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.536,12 +0,01% +7,60% 08:00 Kospi (Seoul) 2.059,17 -0,24% +0,89% 08:00 Schanghai-Comp. 2.916,78 -0,57% +16,96% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.106,22 -0,80% +11,33% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.326,25 -0,24% +9,71% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.679,54 +0,11% -0,18% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:10 % YTD EUR/USD 1,1216 -0,0% 1,1216 1,1232 -2,2% EUR/JPY 121,96 +0,0% 121,91 121,69 -3,0% EUR/GBP 0,8966 +0,1% 0,8960 0,8966 -0,4% GBP/USD 1,2510 -0,1% 1,2518 1,2529 -1,8% USD/JPY 108,74 +0,0% 108,69 108,34 -0,9% USD/KRW 1180,34 +0,0% 1180,24 1180,09 +5,9% USD/CNY 6,8825 +0,0% 6,8818 6,8824 +0,1% USD/CNH 6,8884 -0,0% 6,8896 6,8876 +0,3% USD/HKD 7,8104 +0,1% 7,7994 7,7977 -0,3% AUD/USD 0,6960 -0,2% 0,6973 0,6991 -1,2% NZD/USD 0,6631 +0,1% 0,6624 0,6651 -1,2% Bitcoin BTC/USD 12.622,75 +2,3% 12.339,75 11.444,75 +239,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,55 57,66 -0,4% -0,22 +20,7% Brent/ICE 63,93 64,11 -0,3% -0,18 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.395,35 1.395,60 -0,0% -0,25 +8,8% Silber (Spot) 15,06 15,04 +0,1% +0,02 -2,8% Platin (Spot) 812,86 816,00 -0,4% -3,14 +2,1% Kupfer-Future 2,65 2,66 -0,4% -0,01 +0,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 00:41 ET (04:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.