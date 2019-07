Bis vor zwei Tagen zeigten alle Daumen der Konjunkturexperten nach unten. Aber exakt im Mai/Juni drehen die Indikatoren wie nach Plan. Dem Rückgang im April folgte der erste Plusansatz im Mai in der Industrie, die Exporte legten um 1,1 % im Mai zu, aber die Vertreter des deutschen Außenhandelsverbandes und der DIHK stehen noch auf der anderen Seite. Für sie ist das nur eine Pause im Abschwung. Genau das wird sich als falsch erweisen. Warum? Die deutsche Industrie folgt stets einem sehr gut nachvollziehbaren Muster/Modell, das wir in den Börsenbriefen mehrfach dargelegt hatten. Wie es funktioniert und seine Folgen lesen Sie in den Börsenbriefen in dieser Woche. Sogar die Chinesen spielen mit: Erstmals seit 12 Monaten dreht auch der chinesische Automarkt. Mit plus 4,9 % im Juni. Fast perfekt.



