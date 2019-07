Sie fiel gestern mit ihren Umbauplänen total durch. Nach 5 % Gewinn waren am Ende - 5 % das Ergebnis. Die Analysten misstrauen den Angaben von Herrn Sewing nicht, liefern keine Belege, aber auch keinen Glauben. Tatsächlich hat es einen derartigen Fall in Deutschland noch nie gegeben. Damit wird das Comeback der Deutschen Bank die spannendste Wette, die in dieser Größe am deutschen Markt in den kommenden Monaten läuft.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info