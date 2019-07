FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4WP6 HCOB WM MZ 15/23 0.000 %

XFRA DE000BLB2TN0 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.7 DAX 0.000 %

XFRA DE000BLB2TS9 BAY.LDSBK.IS.SX5E 14/20 0.003 %

YPF XFRA US9842451000 YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10 0.123 EUR

BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.537 EUR

UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.305 EUR

RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.840 EUR

OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.325 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.045 EUR

LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.330 EUR

3LSA XFRA US50218G2066 LSR GROUP PAO GDR S/5 0.216 EUR

ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.419 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.312 EUR

GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.103 EUR

GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.437 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.216 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.169 EUR

DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.785 EUR

BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.189 EUR

SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.455 EUR

I8D XFRA SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05 0.005 EUR

RI7 XFRA FR0000075954 RIBER S.A. INH. EO -,16 0.030 EUR

KA8 XFRA DE0007857476 KLASSIK RADIO AG NA O.N. 0.210 EUR

B5H XFRA CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 5.392 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.505 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.068 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.055 EUR

AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.007 EUR

MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.044 EUR

2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.303 EUR

6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.065 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR

BP1 XFRA PLPEKAO00016 BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 1.552 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.332 EUR

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.057 EUR