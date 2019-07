FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriekonzern ABB wird sein Geschäft mit Solarwechselrichtern an die italienische Fimer verkaufen. Die Schweizer werden nach eigenen Angaben im zweiten Quartal eine nicht operative Belastung nach Steuern von rund 430 Millionen US-Dollar verbuchen. Etwa drei Viertel der Belastung würden sich im Cashflow von ABB widerspiegeln - in Form von Mittelabflüssen an Fimer vom Abschluss der Transaktion bis ins Jahr 2025. Zudem rechnet ABB ab dem zweiten Halbjahr 2019 mit Separations- und Abwicklungskosten von bis zu 40 Millionen Dollar.

ABB erwartet, dass sich der Ausstieg aus dem Geschäft mit etwas mehr als 50 Basispunkten positiv auf die operative EBITA-Marge des Geschäftsbereichs Elektrifizierung auswirken wird. Auf diese Weise werde der Bereich auf dem Weg zu seinem Margen-Zielkorridor von 15 bis 19 Prozent unterstützt.

Der Abschluss sei für das erste Quartal 2020 geplant und von mehreren Bedingungen abhängig.

ABB beschäftigt in der Solarwechselrichter-Sparte rund 800 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und unterhält Produktions- und F&E-Standorte in Italien, Indien und Finnland. Das Geschäft ist Teil des Geschäftsbereichs Elektrifizierung und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 290 Millionen Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.