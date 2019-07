Tja, Bruce. Schade drum. Canopy Growth (WKN:A140QA) hat seinen ehemaligen CEO und Gründer am 3. Juli vor die Tür gesetzt: In der Pressemitteilung des kanadischen Cannabisproduzenten sagte Linton: "Der Vorstand hat heute entschieden, dass meine Amtszeit vorbei ist. Und ich habe dem zugestimmt." Allerdings hat Linton am Mittwochmorgen bei CNBC angerufen und behauptet, dass man ihn unsanft vor die Tür gesetzt hätte. CNBCs Gespräch mit Linton war spannend. Einer der faszinierendsten Momente kam, als ...

