Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank anlässlich des Strategieschwenks von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Gefahr, die Umbaupläne nicht umsetzen zu können, erscheine höher als ursprünglich gedacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bank bewege sich beim Eigenkapital auf einem schmalen Grad - diese Situation lasse keinen Raum für Fehler. Zwar seien die Sparziele für 2022 erreichbar, die angepeilten Ertragsziele seien aber ambitioniert./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 22:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-09/08:33

ISIN: DE0005140008