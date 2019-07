Trotz nachgebender Aktienmärkte zeigte sich auch der Goldpreis aktuell von der schwächeren Seite. Der starke Dollar drückte an den Goldmärkten besonders stark auf die Stimmung.In den kommenden Handelstagen dürften sich die Investoren aber auch für die Statements diverser US-Notenbanker stark interessieren. Am Nachmittag stehen Reden von Jerome Powell, James Bullard, Raphael Bostic und Randal Quarles auf der Agenda. Am morgigen Mittwoch wird zudem Fed-Chef Powell dem US-Bankenausschuss des ...

