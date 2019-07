Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF nach einer Gewinnwarnung von 80 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns sei zu erwarten gewesen, nicht aber in diesem Ausmaß, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen. Die Bewertung der Aktie sei zwar günstig, aber das Management müsse das Ruder bei den Gewinnmargen nun herumreißen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-07-09/08:55

ISIN: DE000BASF111