JLT Mobile Computers stattet neue ICTSI-Terminals in Papua-Neuguinea aus

Terminals in Lae und Port Moresby installieren robuste JLT VERSO 12 Computer zur Effizienzsteigerung des täglichen Containerumschlagbetriebs

Växjö, Schweden, 9. Juli 2019 * * *JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, hat seine langjährige Beziehung zum globalen Hafenbetreiber ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ausgebaut und stattet nun auch die beiden neuen Containerterminals des Betreibers in Papua Neuguinea mit VERSO 12 Computern aus.

ICTSI ist einer der fünf größten Seehafenbetreiber der Welt mit 32 Terminals in 19 Ländern. Zwei neue ICTSI-Terminals - South Pacific International Container Terminal Ltdunlängst mit robusten Fahrzeugcomputern vom Typ VERSO 12 ausgestattet, um die Effizienz des täglichen Terminalbetriebs zu maximieren. Im vergangenen Jahr trugen die beiden neuen Terminals zu einem Anstieg des ICTSI-Transportvolumens um 6% bei.

ICTSI hat sich einem laufenden Projekt verschrieben, mit dem die Betriebseffizienz von SPICT, dem führenden Containerterminal Papua-Neuguineas, verbessert werden soll. Der Betreiber hat bisher bereits mehr als 4,51 Mio. US-Dollar in das Terminal investiert, ein Betrag, der die bis 2022 zugesicherten Verpflichtungen übersteigt und mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Ausgaben für Effizienzsteigerungen darstellt.

Die Ausstattung mit mobilen JLT VERSO 12 Computern fördert die Effizienzbestrebungen und gewährleistet einen ununterbrochenen Terminalbetrieb sowie eine nahtlose Integration mit dem Navis N4 Terminal Operating Systemmit dem Navis Ready Program unterzeichnet. Die Vereinbarung garantiert die Validierung robuster JLT-Computer für die wichtigsten neuen Versionen des marktführenden Navis N4 TOS innerhalb der nächsten fünf Jahre. Die Navis Ready-Validierung gibt Kunden die Gewissheit, dass die Geräte von JLT Mobile Computers die strengen Testverfahren von Navis bestanden haben.

Tomas Girdzevicius, CEO von Autepra, einem engen Geschäftspartner von JLT Mobile Computers und als Systemintegrator verantwortlich für die Installation der VERSO 12 Geräte, sagte: "Wir arbeiten seit 2013 weltweit mit der ICTSI zusammen und sind stolz auf unseren Status als Lieferant der Wahl für robuste mobile Computer. JLT-Geräte werden mit dem Navis TOS eingesetzt, um den täglichen Terminalbetrieb der ICTSI effizienter zu gestalten."

Herr Girdzevicius kommentierte weiter: "Als die ICTSI 2018 die beiden neuen Terminals in Papua-Neuguinea erwarb, kamen sie direkt zu uns für die Lieferung von erstklassigen robusten JLT-Computern. ICTSI kennt uns und weiß, dass sie sich überall in der Welt auf uns verlassen können."

Beatrice G. Mahuru, General Manager - Corporate Affairs bei ICTSI South Pacific, sagte: "Da Seehäfen ein wichtiges Glied in der Lieferkette sind, setzen wir bei ICTSI South Pacific auf Digitalisierung und Automatisierung, um Effizienzsteigerungen beim Terminalbetrieb in Papua-Neuguinea zu erzielen. Wir sind stolz, mit Autepra zur Erleichterung der Arbeit mit intelligenten Lösungen zusammenzuarbeiten."

Die robusten JLT VERSO 12 Computer wurden speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen sowie für geschäftskritische Funktionen entwickelt, bei denen Leistung und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind. Der VERSO 12 verfügt über leistungsstarke Intel Core i5 bzw. E3845 Quad-Core-Prozessoroptionen für anspruchsvolle Anwendungen, JLT PowerTouch Display-Technologie mit gehärtetem Glas für hervorragende Verschleißfestigkeit sowie robustes Design für den Außen- und Inneneinsatz. Der VERSO 12 verfügt darüber hinaus über ein 12-Zoll-Display mit sonnenlichtlesbarer Anzeige und integrierter Backup-Batterie für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Um mehr über JLT Mobile Computers, unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.jltmobile.com.





Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 100.000 PCs verkauft und erzielte 2018 einen Umsatz von 130 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2002 an der NASDAQ First North unter dem Symbol JLT gelistet; aktuell agiert Eminova Fondkommision AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.comsowie bei LinkedInund Twitter.

