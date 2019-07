Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns habe selbst die schlimmsten Befürchtungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es sei von einer längeren Phase des Überangebots in wichtigen Bereichen des Unternehmens auszugehen. Positiv sei lediglich, dass das Effizienzprogramm nun einen Schub erhalte./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-09/09:04

ISIN: DE000BASF111