...europäische Motorradbauer mit Börsennotierung. Ebenfalls mutig aber weitsichtig. Ebenfalls per 30.6.: Die vorübergehende Absatzflaute scheint überwunden. Das deckt sich mit den Eindrücken von Harley Davidson in den USA und den Plänen, nach China zu gehen. Motorräder sind ein Hobbymarkt und darin drückt sich in der Regel eine Stimmung im Verbrauchermarkt aus. Niemand benötigt ein Motorrad zwingend, aber es macht Spaß. KTM und Harley Davidson sind dafür eine interessante Wette. Zu den Deails lesen Sie bitte unsere Börsesnbriefe.



