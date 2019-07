Der deutsche Aktienmarkt hat in der ersten Jahreshälfte 2019 ordentlich zugelegt. "Ich befürchte, dass es nicht so gut weitergeht wie in den ersten sechs Monaten. Ich denke, dass wir am Jahresende in etwa dastehen, wo wir auch jetzt stehen", sagt Stefan Scharffetter von der Baader Bank. Im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch schaut der Finanzexperte zudem auf interessante Branchen.

