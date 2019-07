Klassik Radio AG: Hauptversammlung beschließt nach Rekordjahr 2018 die Auszahlung einer Dividende - Vorstand erwartet für 2019 deutliches Wachstum DGAP-News: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Klassik Radio AG: Hauptversammlung beschließt nach Rekordjahr 2018 die Auszahlung einer Dividende - Vorstand erwartet für 2019 deutliches Wachstum 09.07.2019 / 09:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Klassik Radio AG: Hauptversammlung beschließt nach Rekordjahr 2018 die Auszahlung einer Dividende - Vorstand erwartet für 2019 deutliches Wachstum Nach einem weiteren operativen Rekordgewinn im Geschäftsjahr 2018 führte die Klassik Radio AG gestern ihre ordentliche Hauptversammlung durch. Ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,86 Millionen Euro stellen eine neue Bestmarke dar (Vorjahr 1,72 Millionen Euro). Das digitale Medienunternehmen beteiligt seine Aktionäre mit einer Dividende in Höhe von 0,21 Euro je Anteilsschein. Nach dem Rekordjahr 2018 rechnet der Vorstand mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und erwartet für das Geschäftsjahr 2019 deutlich steigende Umsätze und ein deutlich steigendes EBITDA. Augsburg, 09. Juli 2019. Klassik Radio hat gestern die ordentliche Jahreshauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 in Augsburg durchgeführt. Mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,86 Millionen Euro gegenüber 1,72 Millionen Euro im Vorjahr erzielte das Unternehmen erneut ein Rekordergebnis. Die Anteilseigner der Klassik Radio AG haben eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,21 Euro je Anteilsschein beschlossen. Auf Basis des Schlusskurses vom 05. Juli 2019 ergibt sich somit eine Dividendenrendite in Höhe von rund 2,7 %. Die Aktionäre zeigten sich mit der Entwicklung des Konzerns sowie den Resultaten sehr zufrieden und stimmten nach konstruktivem Dialog in allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten und teils einstimmig zu. Insgesamt erfreute sich das Aktionärstreffen großer Beliebtheit. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren rund 72,34 % des satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft vertreten, so viel wie noch nie zuvor. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit einer Zustimmung von 99,99 % des anwesenden Grundkapitals entlastet. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018 will Klassik Radio auch im laufenden Jahr den Wachstumspfad weiter beschreiten. Die Basis hierfür bildet neben dem von Stars der klassischen Musik kuratierten Streamingdienst Klassik Radio Select das reichweitenstarke Radioprogramm mit mehr als sechs Millionen Hörern. Zusätzlich ist es dem Unternehmen im Mai 2019 gelungen, den Start des bundesweiten DAB+ Standards in Österreich in der bekannten Rolle des First Movers der Radio-Digitalisierung zu begleiten. Auf dieser Basis blickt der Vorstand der Klassik Radio AG optimistisch auf das Geschäftsjahr 2019 und rechnet weiterhin mit deutlich steigenden Umsätzen und einem deutlich steigenden EBITDA. "Wir haben im Geschäftsjahr 2018 ergebnisseitig wieder eine Rekordmarke erreicht. An dieser positiven Entwicklung wollen wir unsere Aktionäre gern beteiligen. Mit einer Ausschüttungsquote von rund 52 % und einer Dividendenrendite von rund 2,7 % ist uns das in angemessener Weise gelungen. Wir sind überzeugt, dass wir unseren Weg auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad auch im laufenden Geschäftsjahr 2019 erfolgreich fortsetzen werden. Hierzu haben wir beste Voraussetzungen geschaffen", sagt Ulrich R. J. Kubak, Gründer und CEO der Klassik Radio AG. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Homepage der Klassik Radio AG unter klassikradioag.de im Bereich Investor Relations abrufbar. Über Klassik Radio Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetes Privatradio mit einer konsequenten 360 Digitalausrichtung. Das Unternehmen betreibt einen der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit, veranstaltet eigene Konzerte, verfügt über eigene Shops und mit Klassik Radio Select seit Dezember 2017 über einen eigenen Streamingdienst. Mit Klassik Radio Select prägt Klassik Radio nachhaltig und grenzüberschreitend den Digitalen Wandel im Radiosektor. Der Musik Streaming Dienst überzeugt mit mehr als 150 Sendern mit dem Besten aus Klassik, Filmmusik sowie Jazz & Lounge zum Entspannen und Genießen. In Deutschland erreicht Klassik Radio durch sein einzigartiges Programm mehr als sechs Millionen Hörer. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. 