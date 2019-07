von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDen bisher größten Deal in der Firmengeschichte, den rund zehn Milliarden Dollar schweren Kauf des US-Konzerns Cypress Semiconductor, wagt Infineon in einem schwierigen Umfeld. Die schwächelnde Autokonjunktur bringt den Konzern in seinem größten Segment unter Druck. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...