Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einer Gewinnwarnung zunächst auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Chemiekonzern sei weithin erwartet worden, mithin aber stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es habe sich gezeigt, dass BASF von dem rückläufigen Automarkt tangiert werde. Der Experte rechnet auch für das zweite Halbjahr mit einer "schmerzhaften" Entwicklung./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-09/10:05

ISIN: DE000BASF111