Was der NorCom Information Technology am vergangenen Freitag Recht war, war Washtec (WKN: 750750) billig. Daher veröffentlichte auch dieses Unternehmen seine Hiobsbotschaften erst nach Handelsschluss. Konkret bestanden diese bei den Augsburgern aus schwächer als erwarteten Halbjahreszahlen sowie einer Senkung des Ausblicks (aka "Gewinnwarnung"). Kein Wunder also, dass die Aktie zu Wochenbeginn zu den schwächsten Titeln am deutschen Aktienmarkt überhaupt gehörte. Zeitweise lag das Minus bei mehr als -15%.

Zum Handelsende hin konnte sich die Aktie dann leicht erholen, was jedoch - wie wir gleich noch sehen werden - das angeschlagene Chartbild nicht mehr wirklich verbessern konnte. Aber schauen wir uns zunächst mal die Fakten an. Für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2019 meldete Washtec einen Umsatz von 199,1 Mio. Euro (nach 200,1 Mio. Euro im Vorjahr) sowie ein EBIT-Gewinn von 9,2 Mio. Euro (nach 18,3 Mio. Euro im Vorjahr). Schon ein leichter Umsatzrückgang führte hier also quasi zu einer Halbierung des EBITs!

