Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF vorerst auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Nach der unerwartet starken Gewinnwarnung des Chemiekonzerns bewege sich der neue Ausblick um über 20 Prozent unter den Konsenserwartungen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv sei immerhin, dass BASF trotz des schwierigen Umfelds an seiner progressiven Dividendenpolitik festhalten wolle./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-07-09/10:07

ISIN: DE000BASF111