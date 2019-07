Wien (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer jährlichen Konferenz in Sintra hat die EZB die geldpolitischen Karten neu gemischt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in einer aktuellen Ausgabe von "Strategie Globale Märkte".Angesichts der weiterhin stark gedämpften Inflationserwartungen sei u.a. eine Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe (QE) in Aussicht gestellt worden. Die Analysten der RBI würden damit rechnen, dass diese noch im September angekündigt und mit Beginn des nächsten Jahres umgesetzt würden. ...

