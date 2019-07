Ab sofort ist der Mercedes-Benz eVito auch in Österreich verfügbar. Der Listenpreis für startet ab 41.200 Euro netto. Ende 2019 erweitert Mercedes-Benz Österreich das eVan-Portfolio um den eSprinter. Kooperationspartner The Mobility House sorgt für die Ladeinfrastruktur. Angeboten werden zunächst der eVito Kastenwagen und eVito Tourer. Der eVito richtet sich an Privatkunden, kleine und große Gewerbekunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...