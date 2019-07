Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der französische Versicherer habe nach schwachen Resultaten bei seiner Tochter XL reagiert und sollte von den neu gestarteten Rückversicherungsprogrammen schnell in Form weniger stark schwankender Ergebnisse profitieren, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie sei daher für Anleger einer der besten Wege, von der Ergebniswende bei einem Rückversicherer zu profitieren. Das Papier biete dabei neben dem des Wettbewerbers RSA kurzfristig das höchste Aufwärtspotenzial./tav/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-07-09/10:09

ISIN: FR0000120628