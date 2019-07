Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 110 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neben Reckitt Benckiser sei Beiersdorf derzeit einer seiner favorisierten Werte in der europäischen Konsumgüterbranche, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern befinde sich im frühen Stadium eines mehrjährigen Aufschwungs./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005200000