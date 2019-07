Den etwa 4,5 t schweren Querverschiebewagen hat Fb Industry Automation kundenindividuell für den Materialtransport von großen und schweren Holzplatten konzipiert. Diese transportiert der QVW von deren Anlieferung bis zur Bearbeitungsstelle quer durch die etwa 70 Meter lange Halle Produktionshalle und das sieben Tage die Woche in drei Schichten pro Tag. Dabei fährt er über ein am Boden befestigtes Schienensystem, welches den QVW mit Strom versorgt. Auf dem Hin- und Rückweg muss der der elektrisch angetriebene QVW je zwei Kreuzungen überwinden. Die Herausforderung in diesem Fall bestand darin, dass es bei den Kreuzungen auf einer Länge von je acht Metern zwar Schienen gibt - allerdings keine Stromversorgung. Daher benötigt der QVW für diese Strecken eine netzunabhängige Energieversorgung, welche die modularen Energiespeicher- bzw. Energiemanagementsystem von Michael Koch übernehmen.

Stützzeit von 20 s mit 10 kW

Beim QVW beträgt die Stützzeit pro Übergang 20 s, wobei er eine Stützleistung von 10 kW benötigt. Die Stützzeit gibt an, wie lange die Energiemanagementlösung bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefert. Die Stützleistung holt sich das Energiemanagementsystem aus der Bremsenergie und den Nachladephasen in den Stationen am Anfang und Ende der Fahrt. Während ...

