flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und auch ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und auch die US-Futures schlossen mehrheitlich mit leichteren Kursverlusten. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.436,97 Punkten mit einer Kurslücke von mehr als 100 Indexpunkten. Die Gewinnwarnung der BASF drückte zusätzlich auf die Stimmung.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag mit einem Minus von 0,20 Prozent bei 12.543,51 Punkten via Xetra-Handel. Bei einem Blick auf den Kursverlauf der letzten 52 Wochen kann das Zwischenhoch des 27. Juli 2018 bei 12.886,83 Punkten ausgemacht werden. Seitdem ging es rasant abwärts und am 27. Dezember 2018 fand der DAX sein letztes übergeordnetes Verlaufstief bei 10.279,20 Punkten. Diesen längerfristigen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die übergeordneten Widerstände fänden sich beim jüngsten Jahreshoch des 04. Juli 2019 von 12.656,05 Punkten, sowie bei der Marke von 12.887 Punkten. Die Unterstützungen wären hingegen bei 12.271/11.890 und 11.583 Punkten in Betracht zu ziehen. Die alten Jahreshochs vom 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten und vom 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten könnten zudem als zusätzliche Ziele der Bären hinhalten. Auf der Unterseite läge zudem noch die Kurslücke vom 28. Juni auf den 01. Juli zwischen 12.408,22 und 12.519,30 Punkten.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/