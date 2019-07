Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Accutest Biologics Private Limited (ABPL), eine führende, sich in Indien befindliche CRO für qualitativ hochwertige biochemische Charakterisierungen und bioanalytische Dienste, die die präklinische und klinische Entwicklung biologischer Präparateund Biosimilars unterstützen, wurde mit der renommierten OECD-Good Laboratory Practice (GLP)-Zertifizierung ausgezeichnet. Bei besagter Auszeichnung handelt es sich um die erste ihrer Art in Indien für sämtliche unabhängige Laboratorien ohne Versuchstierhaltung.



Die GLP-Zertifizierung zeichnet die qualitativ hochwertigen, regelkonformen Dienstleistungen aus, die Accutest in Bezug auf die Validierung von Vorgehensweisen und Dokumentationssystemen, die am Versuchsstandort befolgt werden, bietet. "Die Zertifizierung lässt Accutest Teil einer auserwählten Liga an CROs werden, die die weltweite Auszeichnung bereits erhalten haben. Nicht nur das Bedienen der Biopharmabranche mit hoher Glaubwürdigkeit ist Ehrensache für Accutest, sondern auch der Erhalt der Anerkennung in sämtlichen OECD-Mitgliedsstaaten zwecks gegenseitiger Datenakzeptanz", bemerkte Dr. Satish Sawant, Gründer von Accutest.



"ABPL besteht nun seit über fünf Jahren und führte mehrere Studien zur Einreichung bei USFDA, EMA, DCGI und ANVISA durch. Diese Zulassung wird uns dazu befähigen, uns zügigen Schrittes als globaler Dienstleister für die biopharmazeutische Industrie zu etablieren, während zugleich qualitativ hochwertige Leistungen beibehalten werden können", so Dr. Mallikarjun Dixit, Präsident der Abteilungen F&E und Management der Prüfeinrichtung (Test Facility Management)



bei ABPL.



ABPL ist ein Tochterunternehmen der Accutest Research Laboratories Pvt. und seit über zwanzig Jahren als anerkannter Akteur in der klinischen CRO-Industrie tätig. Das Unternehmen ist besonders in den Bereichen Bioverfügbarkeit und Bioäquivalenz aktiv und weist über 100 internationale Akkreditierungen auf. Es handelt sich um eine hochmoderne Einrichtung, die als One-Stop-Lösung für analytische und bioanalytische Dienstleistungen agiert, angefangen bei Charakterisierungen in der Frühphase bis hin zu klinischen Evaluierungen biologischer Präparate in der Spätphase. Zu den bioanalytischen Diensten zählen Pharmakokinetik, Pharmakodynamik sowie die Immunogenitätsbewertung biologischer Präparate, Biotherapeutika, Biosimilars, Impfstoffe sowie nicht biologischer komplexer Medikamente unter Anwendung der hochwertigen Assay-Verfahren ELISA, MSD und GYROS. Zusätzlich liefert ABPL In-vitro-Aktivität/Potenz sowie Bioassay-Services zur Evaluierung biologischer Aktivität neben Toxikokinetik und in Zusammenhang stehender Dienstleistungen.



