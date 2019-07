Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist abgeebbt und die Notenbanken in den USA und in Europa zeigen sich bereit, die Wirtschaft mit einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik zu unterstützen, so die Analysten der DekaBank. Dies habe zu einer erhöhten Risikobereitschaft an den Finanzmärkten geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...