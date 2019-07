St. John's, Antigua (ots/PRNewswire) - Die JSN Development Group Limited ("JSN") mit Sitz in Antigua und Barbuda gab heute bekannt, dass ihr neu eröffnetes 100 Mio. US-Dollar teures Aushängeschild, das Hodges Bay Resort & Spa am Nordwestufer von Antigua, seine Beziehung zu Elegant Hotels Group PLC (LON:EHG) mit Sitz in London und Barbados beendet hat und nicht mehr unter Managementvertrag mit der Gruppe steht.



JSN kündigte heute den Vertrag mit seinen Anwälten CANDEY aufgrund vorgeblicher wesentlicher Pflichtverletzungen, Buchführungsfehler und finanzieller Fahrlässigkeit.



Informationen zum Hodges Bay Resort & Spa



Das Hodges Bay Resort & Spa liegt auf einem Hektar üppiger tropischer Gärten und Sandstrände und ist ein exklusives Strand-Resort inklusive Spa und Wohnanlage am Nordufer von Antigua. In Zusammenarbeit mit den weltbekannten Architekten Kobi Karp eröffnete das Hodges Bay Resort & Spa im November mit dem Ziel, als ikonisches Aushängeschild für Antigua zu fungieren. Hodges Bay Resort & Spa verbindet einen warmen, zeitgenössischen Stil mit dem Charme und Charakter der Insel und bietet luxuriöse Hotel- und Wohnunterkünfte, innovative Speisemöglichkeiten, darunter ein Edward Lee Signature Restaurant, und umfangreiche Freizeiteinrichtungen. Der Hodges Bay Club ist eine Entwicklung, um Antigua an die Spitze des zeitgenössischen Luxus zu bringen, nicht nur in der Karibik, sondern auf der ganzen Welt.



JSN hat die direkte und sofortige Leitung des Resorts übernommen, um das Serviceniveau auf die höchste Luxusebene zu heben, die es und seine Gäste von dem führenden Hotel in der Karibik erwarten können.



Alle noch offenen Reservierungen werden vom Resort vollständig berücksichtigt.



Informationen zu Antigua und Barbuda



Inmitten der Inseln unter dem Winde (Leeward Islands) in der Ostkaribik gelegen, ist Antigua eine wunderschöne tropische Insel, die von Korallenriffen umsäumt und mit ruhigem Wasser und sicheren Häfen verwöhnt ist, was sie zur Yachthauptstadt der Karibik macht. Die atemberaubenden Strände von Antigua werden durch üppig grüne Anhöhen ergänzt, während die gut erhaltenen Marinewerften einen Blick auf das einzigartige Erbe der Insel bieten. Antigua bewahrt den Charme der echten Karibik und bietet eine Fülle von Aktivitäten, lebendige Festivals und atemberaubende Landschaften.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944082/Hodges_Bay_Resort_a nd_Spa_Contract.jpg



OTS: Hodges Bay Resort and Spa newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135247 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135247.rss2



Pressekontakt: CANDEY 8 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3TA +44 20 3370 8888 www.candey.com