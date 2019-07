-- Eine der größten europäischen Finanzierungsrunden erweitert globale Investorenbasis --

BioNTech SE, ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die klinische Entwicklung von patientenindividuellen Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen fokussiert, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 325 Millionen USD bekannt. Dies ist eine der größten Einzelfinanzierungen eines privaten europäischen Biotechnologieunternehmens. Die Finanzierungsrunde war überzeichnet und wurde von Fidelity Management Research Company geleitet, unter Beteiligung der bestehenden und neuen Investoren Redmile Group, Invus, MiraeAsset Financial Group, Platinum Asset Management, Jebsen Capital, Steam Athena Capital, BVCF Management und dem Struengmann Family Office. Zwei Drittel des Kapitals wurden von neuen Investoren beigesteuert. Die Finanzierung wird die weitere Entwicklung der Therapeutika-Pipeline und der Produktionsinfrastruktur unterstützen.

"BioNTech hat eine disruptive Geschäftsstrategie etabliert mit dem Ziel die Behandlungen von Krebspatienten zu revolutionieren", sagte Helmut Jeggle, Vorsitzender des Aufsichtsrats von BioNTech. "Wir schätzen daher die Unterstützung unserer bisherigen Investoren und begrüßen die neu hinzugekommenen Investoren in diesem herausragenden internationalen Konsortium mit Beteiligung aus Nordamerika, Europa und Asien".

Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech, fügte hinzu: "Die Serie-B-Finanzierungsrunde ist ein signifikanter Meilenstein, die unsere wissenschaftlichen und ersten klinischen Erfolge anerkennt. Mit unserem kontinuierlichen Fokus auf der Zusammenführung transformativer Technologien freuen wir uns besonders über die Unterstützung durch Hochtechnologie-Investoren. Diese sehen in der rasanten Verschmelzung von Bioinformatik, Robotik und künstlicher Intelligenz mit den Biowissenschaften eine interessante Möglichkeit für die Entwicklung präziser, effektiver und kostengünstiger individualisierter Immuntherapien".

Die Finanzierung folgt der im Januar 2018 bekanntgegebenen Serie-A-Finanzierung in Höhe von 270 Millionen USD, die von der Redmile Group angeführt wurde. Die bisherigen Finanzierungen ermöglichten BioNTech, sieben Produktkandidaten in acht laufenden klinischen Studien zu testen sowie eine zweite GMP-Produktionslizenz für die Herstellung seiner individualisierten Neoantigen-spezifischen Immuntherapien zu erwerben. Zudem konnte BioNTech seine vielseitige Antikörper-Pipeline zuletzt durch die Übernahme eines Phase-I/IIa-Programms gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs von MabVax Therapeutics Inc. erweitern. Im Zusammenhang mit der Übernahme der Assets von MabVax Therapeutics hat das Unternehmen kürzlich auch eine internationale Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in San Diego, Kalifornien, etabliert.

BioNTech SE wurde 2008 auf dem fundamentalen Verständnis gegründet, dass jeder Tumor einzigartig ist und daher auch die Behandlung eines jeden Patienten individuell gestaltet werden sollte. Die führenden Technologien des Unternehmens reichen von individualisierten Wirkstoffkandidaten auf mRNA-Basis und Therapien, die auf innovativen chimären Antigen- oder T-Zell-Rezeptoren beruhen, bis zu neuartigen Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichteter Krebsantikörper und niedermolekularen Wirkstoffen. Der Ansatz von BioNTech ist durch sieben Kollaborationspartnerschaften mit großen Pharmafirmen wie (in chronologischer Reihenfolge) Genmab, Eli Lilly and Company, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, einer Tochtergesellschaft der Roche Gruppe, Genevant und Pfizer, sowie über 150 wissenschaftliche Publikationen, validiert. Zu BioNTechs Investoren gehören das Struengmann Family Office als Mehrheitsanteilseigner sowie Fidelity Management Research Company, Invus, Janus Henderson Investors, MIG Fonds, Redmile Group, Salvia und mehrere europäische Family Offices. Weitere Informationen zu BioNTech finden Sie unter www.biontech.de/de/

