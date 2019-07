Original-Research: Nebelhornbahn-AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Nebelhornbahn-AG Unternehmen: Nebelhornbahn-AG ISIN: DE0008271107 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 50,02 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres; Planungs- und Projektarbeiten rund um den Neubau der Nebelhornbahn schreiten weiter voran; Baubeginn des Großprojekts für Sommer 2019 erwartet Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2018/19 (von 1. November 2018 bis 30. April 2019) waren bei der Nebelhornbahn-AG insbesondere von dem angestoßenen Großprojekt Neubau Nebelhornhauptbahn geprägt. Die Planungsund Projektarbeiten diesbezüglich sind bereits sehr weit fortgeschritten. Im Rahmen dessen wurden die Aufträge für die Seilbahn und die Baumeisterarbeiten mittlerweile vergeben. Diese Aufträge wurden unter dem Vorbehalt des noch ausstehenden Förderbescheids erteilt. Laut Unternehmensangaben wurde kürzlich die Baugenehmigung für das Großprojekt von der hierfür zuständigen Behörde erteilt und damit ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung des Neubaus der Nebelhornhauptbahn erreicht. Daneben wurde das erforderliche Eigenkapital für das Großprojekt im Zuge einer erfolgreichen Kapitalerhöhung (Oktober 2018) im Volumen von ca. 9,60 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) bereits aufgebracht. Das Unternehmen rechnet laut eigenen Aussagen in naher Zukunft mit der noch ausstehenden Bewilligung des eingereichten Förderantrags (Förderbescheid). Entsprechend plant die Gesellschaft den Baubeginn der neuen Nebelhornhauptbahn noch im Sommer 2019. Auf operativer Ebene konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2018/19 eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnen. Hierbei kam der Gesellschaft ein normaler Verlauf der Wintersaison zugute. Aufgrund des zum Teil wechselhaften und stürmischen Wetters entwickelten sich die Fahrgastzahlen in der Wintersaison 2018/19 mit 165.642 Gästen leicht unterhalb der Unternehmensplanung. Laut Unternehmensangaben liegt dieses Niveau jedoch immer noch oberhalb des langjährigen Durchschnitts der Winterhalbjahre. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch geringfügige Investitionen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres getätigt. Diese betreffen den verbesserten Hochwasserschutz am Oybele Parkplatz, die Ergänzung der Schneeerzeugungsanlagen sowie Installationen für das neue Adler 7 Produkt. Bei Letzterem handelt es sich um kleine Stationen (Aussichtspunkte), die auf allen sieben Bergen mit Bergbahnen in Oberstdorf-Kleinwalsertal zu erreichen sind und die schönsten Plätze des jeweiligen Berges besonders zum Ausdruck bringen. Das neu eingeführte Adler 7 Produkt soll den bereits bestehenden gemeinsamen Auftritt der Gesamtmarke bzw. Dachmarke 'OberstdorfKleinwalsertal Bergbahnen' unterstützen und damit auch den Gästen die Zusammengehörigkeit der Region verdeutlichen. Hierdurch soll auch die Gesamtdestination (Region) gestärkt werden. Darüber hinaus sind vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ausscheidens des bisherigen Vorstands Peter Schöttl die Herren Johannes Krieg und Henrik Volpert zu weiteren Vorständen berufen worden. Beide Vorstände sind mit den Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen sehr vertraut und verfügen über ein tiefes Branchen-Knowhow. Die zukünftige 'Doppelspitze' soll ebenso den gemeinsamen Auftritt der Dachmarke Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen als Dachmarke stärken und unterstreicht die Kontinuität der Unternehmensgruppe. Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat die Nebelhornbahn-AG ebenso ihren Ausblick bekräftigt. Die Gesellschaft rechnet weiterhin mit einem Jahresüberschuss leicht unterhalb des Vorjahresniveaus. Zudem wurde auch die Ausschüttung einer Dividende in Aussicht gestellt. Vor dem Hintergrund der soliden Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 und des im Rahmen unserer Erwartungen verlaufenden Großprojektes, bestätigen wir unsere Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr sowie für die Folgejahre. Basierend auf unseren unveränderten Umsatz- und Ergebnisprognosen sowie des einsetzenden 'Roll-Over-Effekts' (Kurszielbasis nun auf das darauffolgendes Geschäftsjahr 2020), erhöhen wir unser Kursziel auf 50,02EUR je Aktie (zuvor: 45,44 EUR je Aktie). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Das vom Management angestoßene Großprojekt Neubau Nebelhornhauptbahn sollte das Unternehmen unseres Erachtens nach insgesamt auf ein nochmal höheres Niveau heben, insbesondere auf wirtschaftlicher Ebene. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18433.pdf

