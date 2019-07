Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wenigen, gestern veröffentlichten Konjunkturdaten hinterließen kaum Eindruck an den Kapitalmärkten, so die Analysten von Postbank Research.Dabei hätten die Renditen per Saldo leicht nachgegeben und damit eine begrenzte Gegenreaktion auf ihren Anstieg vom Vorwochenschluss gezeigt. Die 10-jährige Bundrendite habe sich um 2 Basispunkte auf -0,38% ermäßigt, während die Renditen 5- und 2-jähriger Bundesanleihen bei -0,68% bzw. -0,74 % verharrt hätten. In den USA hätten 10-jährige Treasuries mit 2,03% um 1 Basispunkt unter ihrem Niveau vom Freitag rentiert. Gewinner des Tages seien griechische Staatsanleihen gewesen, die mit sinkenden Renditen auf den Ausgang der Parlamentswahlen reagiert hätten. (09.07.2019/alc/a/a) ...

