Paris (www.fondscheck.de) - Angesichts des sich immer weiter zuspitzenden Niedrigzinsumfelds intensivieren Anleger am europäischen Markt für Exchange-Traded-Fonds (ETF) ihre Jagd nach Rendite, so die Experten von Lyxor Asset Management.Während die Renditen deutscher, französischer und japanischer Staatsanleihen im Juni in den negativen Bereich gerutscht seien, seien die Kapitalzuflüsse in Unternehmensanleihen mit High Yield und Investment Grade sowie ertragsorientierte Aktienstrategien (Income) auf ein Jahreshoch von 4,6 Milliarden Euro gestiegen - dem höchsten Wert seit 2015. Das entspreche 74 Prozent der monatlichen Gesamtzuflüsse im Juni, seit Jahresbeginn würden diese Strategien knapp 47 Prozent der Gesamt-Markströme ausmachen. ...

