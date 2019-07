Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!



Samstag, 3. August 2019, 19.25 Uhr



Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen Moderation: Johannes B. Kerner



"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.



Zwei prominente Rateteams spielen nun auch am Samstagvorabend in fünf Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Markus Krebs, Francis Fulton-Smith, Mary Roos und Marlene Lufen mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.



Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld jeder Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"



Samstag, 10. August 2019, 19.25 Uhr



Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen Moderation: Johannes B. Kerner



"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.



Zwei prominente Rateteams spielen nun auch am Samstagvorabend in fünf Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Sonja Zietlow, Armin Rohde, Michael Kessler und Chris Tall mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.



Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld jeder Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"



Samstag, 17. August 2019, 19.25 Uhr



Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen Moderation: Johannes B. Kerner



"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.



Zwei prominente Rateteams spielen nun auch am Samstagvorabend in fünf Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Judith Rakers, Oliver Pocher, Anja Kling und Nelson Müller mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.



Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld jeder Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"



Letzte Sendung der Samstagsausgaben "Da kommst Du nie drauf!"



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121